जागरण संवाददाता, कन्नौज। विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के तहत छूटे हुए पात्र मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए प्रशासन ने विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसमें विशेषकर युवा और महिला मतदाताओं के पंजीकरण पर जोर दिया जाएगा।

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व व उप जिला निर्वाचन अधिकारी रतन ने मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. विकास चंद्रा, जिला विद्यालय निरीक्षक पप्पू सरोज, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत हरमीक सिंह, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जितेंद्र कुमार, ईओ, अधिशासी अभियंता जल निगम, बीएसए संदीप कुमार, एआर कोऑपरेटिव उदय शंकर, डीपीआरओ जितेंद्र कुमार गोंड और सभी बीडीओ को पत्र भेजा गया है।

निर्देश के अनुसार 25 नवंबर 2026 से 30 नवंबर 2026 तक सभी बीएलओ अपने मतदेय स्थलों पर भ्रमणशील रहेंगे। इस दौरान वे घर-घर जाकर छूटे हुए मतदाताओं से संपर्क करेंगे और उनका पंजीकरण कराएंगे।वहीं 28 व 29 नवंबर 2026 को विशेष अभियान के तहत बीएलओ बूथ पर रहकर कार्य करेंगे।