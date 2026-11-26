संवाद सूत्र, कर्नलगंज (गोंडा)। विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में आवागमन बेहतर बनाने के लिए विधायक विकास निधि से 74.89 लाख रुपये की लागत से दस इंटरलॉकिंग सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग (प्रखंड गोंडा) ने प्रक्रिया शुरू कर दी है।

निर्माण चार माह में पूरा करने का लक्ष्य है। विभाग के अधिशासी अभियंता लालजी सिंह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रस्तावित परियोजनाओं के तहत गांवों को जोड़ा जाएगा। नारायनपुर मर्दन के तलाबपुरवा में काली माता मंदिर से राम औतार जायसवाल के घर तक 6.24 लाख रुपये, ढेमा चकपुर में संपर्क मार्ग से फूलचंद वर्मा के घर तक 5.82 लाख रुपये और सोमाकली महरुदवा में जगदंबा शुक्ल के घर से जगदीश शुक्ल के घर तक 11.39 लाख रुपये की लागत से सड़क बनेगी।