कन्नौज में घूरा लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई दो डीसीएम, दारोगा सहित नौ घायल

संवाद सहयोगी, छिबरामऊ। गाजियाबाद कानपुर ग्रीन फील्ड हाईवे पर मैदा मिल के पास तेज रफ्तार डीसीएम ने घूरा लदी ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी। पिता पुत्र घायल हो गए। पुलिस क्षतिग्रस्त डीसीएम को हटवा रही थी। इस बीच दूसरी डीसीएम की टक्कर से दारोगा व दो कांस्टेबल सहित नौ लोग घायल हो गए।

सभी को नगला दिलू स्थित 100 शैया अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद दारोगा सहित पांच को रेफर कर दिया गया। थाना विशुनगढ़ के गांव बरुआ सबलपुर निवासी 48 वर्षीय अखिलेश यादव पुत्र अजब सिंह यादव खेती कर परिवार का भरण पोषण करते हैं।

सोमवार रात 10 बजे करीब वह 10 वर्षीय बेटे शिवा के साथ ट्रैक्टर ट्राली से घूरा लादकर खेत की ओर जा रहे थे। गाजियाबाद कानपुर ग्रीनफील्ड हाइवे पर मैदा मिल के पास बेबर की तरफ से पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार डीसीएम ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी।

इससे ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा कर पलट गई। इससे ट्रैक्टर पर बैठे पिता पुत्र दोनों हाइवे पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की जानकारी पुलिस को दी गई। इस बीच कोतवाली छिबरामऊ से 52 वर्षीय उपनिरीक्षक खुर्शीद अहमद पुत्र कमरुद्दीन, 25 वर्षीय कांस्टेबल निर्दोष पुत्र राजकमल व 25 वर्षीय कांस्टेबल करण यादव पुत्र राकेश यादव पहुंचे।

इसके अलावा गांव सबलपुर निवासी 60 वर्षीय शिव प्रकाश पुत्र सामंत सिंह व 28 वर्षीय आशीष पुत्र शिव प्रकाश, प्रेमपुर निवासी 22 वर्षीय पवन पुत्र चंद्रप्रकाश व 34 वर्षीय लखन पुत्र चंद्रप्रकाश भी पहुंच गए। सभी ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को नगला दिलू स्थित 100 शैया अस्पताल के लिए भेजा।

वहीं पुलिस स्थानीय लोगों की मदद से बीच हाईवे पर‌ पड़ी ट्रैक्टर ट्राली को हटवाने का प्रयास कर रही थी। तभी बेबर की तरफ से आ रही दूसरी तेज रफ्तार डीसीएम ने क्षतिग्रस्त डीसीएम में टक्कर मार दी। हादसे में डीसीएम के दो टुकड़े हो गए। दारोगा व कांस्टेबल सहित अन्य लोग नीचे दब गए। आवागमन बाधित हो गया।