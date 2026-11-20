जागरण संवाददाता, कन्नौज। लोकलाज के डर से एक बार फिर ममता हार गई। दुष्कर्म पीड़िता किशोरी ने नवजात बच्चे की परवरिश करने से मना कर दिया। इसके बाद नाना-नानी ने भी बच्चे मुंह फेर लिया। अब राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण में बच्चे का पालन शुरू हुआ है।

तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी किसान ने 10 मई 2026 को अहिकरापुर गांव निवासी गणेश वर्मा के खिलाफ 16 वर्षीय बेटी से दुष्कर्म की रिपोर्ट कराई थी। 13 नवंबर को प्रसव पीड़ा होने पर दुश्कर्म पीड़िता किशोरी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां उसने बच्चे को जन्म दिया था। लोकलाज के कारण पीड़िता मां ने बच्चे का पालन करने से मना कर दिया।