विशेष प्रशिक्षण लेने इजरायल जाएंगे कन्नौज के जिला उद्यान अधिकारी, स्थानीय किसानों को मिलेगा आधुनिक तकनीकों का लाभ

जागरण संवाददाता, कन्नौज। इंडो-इजरायल एक्शन प्लान 2024-25 के तहत कन्नौज के उमर्दा स्थित सेंटर आफ एक्सीलेंस फार वेजिटेबल के प्रभारी व जिला उद्यान अधिकारी आशीष कटियार को इजरायल में आयोजित होने वाले विशेष अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया है। भारत सरकार द्वारा चयनित अधिकारी माशव और इजरायली दूतावास के संयुक्त तत्वावधान में 13 दिसंबर से 25 दिसंबर 2026 तक यह प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

उमर्दा स्थित सेंटर आफ एक्सीलेंस में आधुनिक तकनीकों और हाई-टेक नर्सरी के माध्यम से उन्नत किस्मों के सब्जियों के पौधे तैयार कर किसानों को बांटे जाते हैं। कन्नौज और आसपास के सीमावर्ती जिलों के हजारों किसान इस केंद्र से पौधे प्राप्त कर आधुनिक खेती कर रहे हैं और बंपर पैदावार हासिल कर रहे हैं।