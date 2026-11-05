उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बड़ी वारदात, घर में घुसकर पति-पत्नी की हत्या; खून से लथपथ मिले शव

जागरण संवाददाता, कन्नौज। गुरसहायगंज में बुधवार देर रात एक दंपती की हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुरसहायगंज का जर्जर भवन बंद पड़ा था, जिसमें अस्पताल की पूर्व दाई का परिवार निवास कर रहा था। बुधवार रात अज्ञात बदमाशों ने 26 वर्षीय सुधा कठेरिया और उनके पति संजीव कुमार उर्फ 'नन्हे लल्ला' की बेरहमी से हत्या कर दी।