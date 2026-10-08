कन्नौज मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सिंग स्टाफ नर्सों की जल्द होगी वापसी, दीपावली से पहले मिलेगा समायोजन

जागरण संवाददाता, कन्नौज। राजकीय मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सिंग से 82 स्टाफ नर्सों को जल्द ही दोबारा तैनाती मिलेगी। चार माह तक स्टाफ नर्सों ने काम किया था, लेकिन कार्यदायी संस्था मालिक की मृत्यु होने से टेंडर शासन स्तर से निरस्त हो गया था। इससे दोबारा टेंडर प्रक्रिया में करीब एक वर्ष का समय लगा। दीपावली से पूर्व सभी को समायोजित किया जाएगा।

सिंतबर 2025 हुआ था कार्य समाप्त राजकीय मेडिकल कॉलेज में मरीजों की बेहतर देखभाल करने को लेकर स्टाफ नर्सों की कमी थी। नियमित स्टाफ नर्सों की भर्ती न होने से आउटसोर्सिंग से 82 स्टाफ नर्सों को रखा गया था। इससे जून 2025 में लखनऊ की संस्था शिवम इंटर प्राइजेज को टेंडर मिला था।

फर्म के मालिक की आकस्मिक मृत्यु होने से टेंडर निरस्त हो गया था। इससे स्टाफ नर्सों को सिंतबर 2025 तक का मानदेय देने के बाद कार्य समाप्त कर दिया गया था। इसको लेकर स्टाफ नर्सों ने प्रदर्शन और नाराजगी भी जताई थी।