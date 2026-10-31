शादी अनुदान योजना: कन्नौज में 167 बेटियों के खातों में भेजे जाएंगे 33.40 लाख रुपये, डीएम ने दी मंजूरी

जागरण संवाददाता, कन्नौज। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से संचालित शादी अनुदान योजना के तहत जिले के गरीब अन्य पिछड़ा वर्ग परिवारों की बेटियों के हाथ पीले करने के लिए वित्तीय सहायता मंजूर की गई है। योजना के अंतर्गत कुल 167 पात्र कन्याओं के खाते में जल्द ही 33.40 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि भेजी जाएगी। इस संबंध में जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री से आधिकारिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों को बेटी की शादी के लिए प्रति कन्या 20 हजार रुपये की नकद सहायता प्रदान की जाती है। विभाग द्वारा एक परिवार की अधिकतम दो पुत्रियों की शादी के लिए यह अनुदान अनुमन्य किया गया है, जिससे गरीब परिवारों पर विवाह के समय पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम किया जा सके।