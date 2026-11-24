कन्नौज में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रक की टक्कर से स्कूल बस बलटी, 4 बच्चों की मौत
कन्नौज में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर छात्रों से भरी बस पलटने से बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में चार छात्रों की मौत हो गई और 35 से अधिक घायल हो गए।
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आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर छात्रों से भरी बस पलटी।
हादसे में चार छात्रों की मौत, 35 से अधिक घायल।
ट्रक की टक्कर से बस डिवाइडर से टकराकर पलटी।
जागरण संवाददाता, कन्नौज। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। आगरा से कौशांबी लौट रही छात्रों से भरी बस को ठठिया के पास एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दिया।
बस डिवाइडर से टकराई और फिर पलट गई। हादसे में चार छात्रों की मौत की खबर है। साथ ही 35 से अधिक घायल हुए हैं।
जानकारी के अनुसार, बस में करीब 50 छात्र सवार थे। सभी छात्र कौशांबी के सिराथू क्षेत्र के अफजलपुर वारी स्थित ओरियंटल पब्लिक स्कूल के हैं। रविवार को दो दिवसीय स्कूल टूर पर कौशांबी से आगरा गए थे। लौटते समय हादसा हो गया।
ये है पूरा मामला
कौशांबी जनपद के सिराथू थाना क्षेत्र के अफजलपुर वारी स्थित ओरिएंटल पब्लिक स्कूल के 50 छात्र-छात्राएं शिक्षकों के साथ बस से बीते रविवार को आगरा टूर पर गए थे। जहां से मंगलवार सुबह सभी लौट रहे थे।
हादसे के बाद क्षतिग्रस्त वाहन। जागरण
टॉयलेट के लिए बस रुक रही थी
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कन्नौज के ठठिया क्षेत्र के गांव बैसुइया के सामने छात्रों को लघुशंका कराने के लिए चालक बस को धीमा कर साइड में कर रहा था, तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। इससे बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराते हुए पलट गई।
मृतक छात्रों की सूची
हादसे में चार छात्र 14 वर्षीय आर्यन चौरसिया पुत्र प्रेम कुमार चौरसिया, 17 वर्षीय रजी उल्ला पुत्र शमी उल्ला दोनों निवासी अफजलपुरवारी कौशांबी, 17 वर्षीय जैद मिर्जा पुत्र रियाज अहमद निवासी नदौरा खखरेड़ू जनपद फतेहपुर व 17 वर्षीय अरमान पुत्र रियाज अहमद निवासी गौरे खखरेड़ू जनपद फतेहपुर की मौत हो गई।
घायल छात्रा का इलाज करते डॉक्टर। जागरण
इसके अलावा करीब 35 से अधिक लोग घायल हो गए। इनमें अधिकांश छात्र हैं। घटना के समय बस पर करीब 50 छात्र सवार थे। घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।
घायल छात्र के पास बैठे उसके साथीगण। जागरण
घायल छात्रों की लिस्ट
- अस्मित चौरसिया पुत्र प्रेम कुमार चौरसिया निवासी अफजलपुरवारी कौशांबी
- अदुर रहमान पुत्र वहीद अली निवासी गहोरा कौशांबी
- उमेशारा पुत्र नवी अहमद निवासी अफजलपुर वारी कौशांबी
- अहमद रजा पुत्र सगीर अहमद निवासी नेमदौरा कौशांबी
- अभिषेक कुमार पुत्र नरेश कुमार निवासी अनेठा कौशांबी
- मुजस्सिम शेख पुत्र फहीम अहमद निवासी अफजलपुर वारी कौशांबी
- अरब्ध गुप्ता पुत्र वीरेंद्र गुप्ता निवासी नंदौरा कौशांबी
- सलमान सिद्दिकी पुत्र आफाक निवासी कौशांबी
हादसे में स्टाफ भी घायल हुए
- सलमान निवासी अफजलपुर कौशांबी
- हिमांशु निवासी अफजलपुर कौशांबी
- कामरान निवासी अफजलपुर कौशांबी
- भूपेंद्र निवासी अफजलपुर कौशांबी
- आकाश निवासी अफजलपुर कौशांबी
- ड्राइवर मो. जाहिद निवासी कौशांबी
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