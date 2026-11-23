जागरण संवाददाता, रानीगंज (प्रतापगढ़)। पिकअप की टक्कर से बोलेरो सवार जौनपुर जिले के दो लोगों की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए। मौके पर गाड़ी छोड़कर पिकअप चालक भाग निकला।

फतनपुर थाना के बीरापुर बाजार से बोलेरो सुजानगंज जौनपुर की ओर जा रही थी। रात करीब 9:30 बजे बिच्छूर के पास सामने से जा रही पिकअप ने उसे टक्कर मार दी। तेज रफ्तार के कारण बहुत तेज टक्कर लगी। मौके पर चीख पुकार मच गई।