जागरण संवाददाता, कौशांबी। कन्‍नौज में आगरा-लखनऊ एक्‍सप्रेसवे पर स्‍कूल की बस को तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्‍कर मार दी। बस का पिछला हिस्‍सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्‍त हो गया। मंगलवार भोर में हुए इस हादसे में बस सवार चार बच्‍चों की मौत हो गई, जबकि करीब 20 घायल हो गए।

टक्‍कर के बाद बच्‍चे बस के अंदर फंस गए और मौके पर चीख पुकार मच गई। यह सभी बच्चे कौशांबी से कन्नौज पिकनिक पा जा रहे थे। दुर्घटना ठठिया क्षेत्र में माइलस्‍टोन 210 के पास हुआ बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से बचाव अभियान शुरू कराया।

घायल बच्‍चों को अस्‍पताल में भर्ती कराया गया। बस कौशांबी जिले के सिराथू क्षेत्र के अफजलपुरवारी स्थित ओरिएंटल पब्लिक स्‍कूल की थी। बस में 50 बच्‍चे और छह शिक्षक सवार बताए जा रहे हैं। माइलस्‍टोन 210 के पास स्‍कूल बस ड्राइवर ने टायलेट के लिए वाहन किनारे रोका था।

इसी दौरान आगरा की ओर से आ रहे ट्रक ने खड़ी बस में जोरदार टक्‍कर मार दिया। मृतकों में 14 वर्षीय आर्यन चौरसिया पुत्र प्रेम कुमार चौरसिया, 16 वर्षीय रजिउल्ला पुत्र शमी उल्ला 24 निवासी अफजलपुरवारी मोहब्बतपुर पइंसा, 17 साल का ही जैदमिर्जा पुत्र रियाज अहमद निवासी निदौरा फतेहपुर और 17 वर्षीय अरमान पुत्र रियाज अहमद निवासी गौरे खकरेड़ फतेहपुर शामिल हैं।