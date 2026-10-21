शताब्दी एक्सप्रेस में छूटा मर्चेंट नेवी कर्मी का सोने वाला बैग, टीटीई ने 4500 डॉलर और गोल्ड लौटाकर जीता दिल

जागरण संवाददाता, झांसी। टीटीई ने शताब्दी एक्सप्रेस में छूटे यात्री के कीमती सामान से भरे बैग को सुरक्षित लौटा दिया

ग्वालियर निवासी मर्चेण्ट नेवी में कार्यरत पंकज सिंह राणा शताब्दी एक्सप्रेस के कोच सी-10 में कर रहे थे। जल्दबाजी में वह ग्वालियर स्टेशन पर उतर गये और अपना बैग सीट पर भूल गए। बैग में कीमती सामान और विदेश यात्रा से जुड़े जरूरी दस्तावेज होने के कारण वह परेशान हो गए।