करोड़ों की ठगी करने वाला इनामी डॉक्टर और उसकी पत्नी चंडीगढ़ से गिरफ्तार, पुलिस ने कसा शिकंजा

जागरण संवाददाता, झांसी जमीन के नाम पर निवेश, हॉस्पिटल खोलने और मुनाफे में साझेदारी, नौकरी लगवाने, अस्पताल में एक्स-रे मशीन लगाने और पथॉलजि शुरू कराने से लेकर बालू घाट में पार्टनरशिप तक का झाँसा देकर लोगों से करोड़ों रुपये ठगने वाले डॉक्टर को नवाबाद पुलिस ने चण्डीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। ठगी के इस पूरे खेल में डॉक्टर का साथ निभाती रही उसकी पत्नी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गई है।

आरोपियों पर झांसी के अलग-अलग थानों के साथ उरई में भी मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस की जाँच में रुपये लेने और फर्जीबाड़े के आरोपों की पुष्टि के बाद कुछ मामलों में आरोप-पत्र भी दाखिल किया जा चुका है। फरार डॉक्टर पर पुलिस ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।

गुरसराय के ग्राम पुरैनिया निवासी सुरेन्द्र सिंह ने पुलिस को बताया कि वह शिवाजी नगर निवासी द्वारिका नाथ सिंगरया के यहाँ आता-जाता था। यहाँ उनके पुत्र डॉ. वीरेन्द्र सिंगरया व उसकी पत्नी पूजा शर्मा से भी मुलाकात होती थी। सुरेन्द्र ने बताया कि इसी दौरान उन्होंने अपने बेटे के बी-टेक करने की बात डॉ. वीरेन्द्र सिंगरया और उसकी पत्नी पूजा शर्मा को बताई।

क्या बनाई थी योजना? आरोप है कि दम्पति ने असिस्टेण्ट एंजिनियर के पद पर नौकरी लगवाने का भरोसा दिया और इसके एवज में 3.50 लाख रुपये ले लिए। न तो नौकरी लगी और न ही रकम वापस की गई। भगवन्तपुरा निवासी भरत यादव का आरोप है कि डॉक्टर ने अस्पताल खोलने और उससे होने वाले लाभ में बराबर की हिस्सेदारी देने का झांसा देकर रकम ली।

इसी तरह तरीचरकलाँ (निवाड़ी, मध्य प्रदेश) के कई लोगों से भी अस्पताल और निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये लेने का आरोप है। दिनेश कुमार ने बताया कि डॉक्टर ने अस्पताल के लिए जमीन दिखाई और दो माह में रकम वापस करने की बात कहते हुए उससे 35 लाख रुपये ले लिए। उसके भाई से भी 10 लाख रुपये लिए गए। राजकुमार सोनकर ने आरोप लगाया कि डॉ. वीरेन्द्र सिंगरया ने बालू घाट में साझेदारी कराने के नाम पर उससे 9.23 लाख रुपये लिए, लेकिन न तो साझेदारी मिली और न ही रकम लौटाई गई। पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने आरोपियों को रकम चेक और ऑनलाइन माध्यम से दी थी।

बड़ा अस्पताल बनाने के सपने ने बनाया अपराधी डॉक्टर बनने तक पढ़ाई में अव्वल रहने वाला व्यक्ति जब अपनी हैसियत से अधिक बड़ा अस्पताल खड़ा करने और कम समय में ज्यादा पैसा कमाने की दौड़ में शामिल हुआ तो हालात बदलते चले गए। पुलिस की जाँच में सामने आया कि अस्पताल के लिए पहले करीबी लोगों से रकम जुटाई गई। अस्पताल उम्मीद के मुताबिक नहीं चला और कर्ज बढ़ता गया। इसके बाद कर्ज देने वाले लोग अपनी रकम वापस माँगने लगे। आरोप है कि कुछ लोगों ने 15 से 20 प्रतिशत तक ब्याज पर रकम दी थी।