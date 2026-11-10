झांसी में शादी का कार्ड बांटकर लौट रहे तीन दोस्तों की बाइक खड़े ट्रक से टकराई, तीनों की मौके पर मौत

जागरण संवाददाता, झांसी। बहन की शादी की खुशियां बांटकर घर लौट रहे तीन दोस्तों की जिंदगी रास्ते में ही खत्म हो गई। ललितपुर-रक्सा हाईवे पर बिजौली ओवरब्रिज के पास मंगलवार रात उनकी बाइक सड़क किनारे खराब खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी।

टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की खबर घर पहुंचते ही शादी की तैयारियों में जुटे परिवारों में चीख-पुकार मच गई। जिस घर में कुछ दिन बाद शहनाइयां गूंजनी थीं, वहां मातम छा गया।