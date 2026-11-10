झांसी रेलवे स्टेशन पर महिला ने बच्चे को दिया जन्म, आरपीएफ की तत्परता से प्लेटफॉर्म पर ही हुई सेफ डिलीवरी

जागरण संवाददाता, झांसी। रेलवे स्टेशन पर प्रसव पीड़ा से कराह रही एक महिला यात्री ने बेटे को जन्म दिया। रेलवे सुरक्षा बल की महिला कर्मियों ने तत्परता और मानवीय सम्वेदनशीलता का परिचय दिया।

उनकी मदद से रेलवे चिकित्सक की देख-रेख में स्टेशन परिसर में ही सुरक्षित प्रसव कराया गया। इसके बाद माँ और नवजात को ऐंम्बुलेंस से मेडिकल कॉलिज भेजा गया। यहाँ दोनों स्वस्थ बताए गए हैं।

रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नम्बर 2 और 3 पर स्थित ब्रिज के पास शिवपुरी (मप्र) के थाना अमोला अन्तर्गत सलैया निवासी निशा वंशकार को अचानक प्रसव पीड़ा हुई। सूचना मिलते ही आरपीएफ के एएसआइ मनोज एस तोमर महिला आरक्षक उमा सिकरवार के साथ पहुँचे। इसके बाद महिला को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई।