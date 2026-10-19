झांसी में एपी एक्सप्रेस से पकड़ी गई 133 किलो चांदी, आगरा से नागपुर ले जा रहे थे ढाई करोड़ की सिल्वर

जागरण संवाददाता, झांसी। त्योहारों के मद्देनजर रेलवे स्टेशन पर चलाए जा रहे जांच अभियान के दौरान रेलवे सुरक्षा बल की क्राइम विंग व जीआरपी की संयुक्त टीम ने कार्यवाही करते हुये एपी एक्सप्रेस से ढाई करोड़ की चांदी के जेवरात बरामद किये हैं।

पकड़े गये माल की कीमत ढाई करोड़ बताई गई है। चार बोरों से 133 किलोग्राम चांदी के आभूषण थे। पकड़ा गया युवक डिलिवरी बॉय है, जो माल को नागपुर ले जाता था।

इसके पहले भी वह कई बार माल नागपुर ले जा चुका है। पकड़ा गया माल आगरा के एक सराफा कारोबारी की फर्म आरके आभूषण का बताया गया है। पुलिस टीमों ने जीएसटी टीम को बुलाकर पूरा माल सुपुर्द कर दिया है। अब जीएसटी पूरे माल का आकलन करने में जुटी हुई है।

आरपीएफ व जीआरपी टीम को सोमवार दोपहर नई दिल्ली से चलकर विशाखापट्टनम जा रही एपी एक्सप्रेस (20806) से बड़े पैमाने पर चांदी तस्करी कर ले जाने की सूचना मिली। इस पर पुलिस टीमों ने संयुक्त कार्यवाही करते हुये ट्रेन के झांसी पहुंचते ही जनरल कोच में चेकिंग की। इसी बीच जनरल कोच से 4 बोरी देखकर शक हुआ। पुलिस टीम ने मौके से युवक को पकड़ा।

इस दौरान बोरों में चांदी के आभूषण रखे मिले। आभूषण डिब्बों और पन्नी में पैक थे। जांच के दौरान टीम बरामद कर साथ जीआरपी थाने लेकर पहुंची। यहां वजन करने पर 133.17 किलोग्राम चाँदी के आभूषण निकले, जिनकी कीमत ढाई करोड़ बताई गई है।

मौके से पकड़े गये शिवपुरी (मप्र) के थाना अमोला अन्तर्गत मोटिन गांव निवासी नारद तोमर ने बताया कि वह आगरा में रहकर कोरियर का काम करता है। एक फर्म के लिए माल यहां से वहां पहुंवाता है। उसने कई बार चांदी नागपुर ले जाने की बात भी पूछताछ में बताई। जीएसटी टीम को जीआरपी बुलाकर उसका वजन कराने के बाद पूरी चांदी टीम के सुपुर्द कर दी।