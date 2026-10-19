बस्ती में हिस्ट्रीशीटर बदमाशों ने ली सुधरने की शपथ, थाना प्रमुख ने कहा- फिर पकड़े गए तो खैर नहीं

जागरण संवाददाता, बस्ती। अपराधियों में कानून का खौफ और आम जनता में सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार नए और सख्त कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में जिले के छावनी थाने में एक अनूठी और चर्चा का विषय बनी पहल देखने को मिली।

थाने पर क्षेत्र के दर्जनों सूचीबद्ध हिस्ट्रीशीटरों को सोमवार को थाना पर बुलवाया गया, जहां उन्हें अपराध का रास्ता छोड़कर एक बेहतर और सम्मानित नागरिक की तरह जीवन जीने तथा सदाचरण की शपथ दिलाई गई। पुलिस की मौजूदगी में सभी हिस्ट्रीशीटरों ने हाथ उठाकर संकल्प लिया कि वे भविष्य में किसी भी प्रकार के अवैध कार्य, लड़ाई-झगड़े, वसूली या संगीन अपराध में शामिल नहीं होंगे। विशेष अभियान के तहत संबंधित थाने की सीमा में सक्रिय सभी हिस्ट्रीशीटरों को थाने पर हाजिर होने का फरमान भेजा गया था।