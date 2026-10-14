रेलवे की पीएनआर व्यवस्था में बड़ा बदलाव, वंदे भारत और ताज एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनों में नई सीरीज लागू

जागरण संवाददाता, झांसी। रेलवे के आरक्षित टिकटों पर मिलने वाले 10 अंकों के पीएनआर (पैसेंजर नेम रिकॉर्ड) नंबर की दशकों पुरानी व्यवस्था में बदलाव होने जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत झांसी से चलने वाली गतिमान, बरौनी मेल, बुंदेलखंड, खजुराहो-बनारस वंदे भारत समेत एक दर्जन से अधिक प्रीमियम ट्रेनों में रिजर्वेशन के पीएनआर नंबर की नई सीरीज लागू करने की तैयारी है।

अब तक आरक्षित रेल टिकटों पर मिलने वाले 10 अंकों के पीएनआर नंबर की शुरूआती संख्या रेलवे के पुराने आरक्षण डेटाबेस से जुड़ी व्यवस्था के अनुसार निर्धारित होती है। नई प्रणाली में इस व्यवस्था को बदलते हुए पीएनआर नंबर की नई सीरीज शुरू की जा रही है।

1, 3, 5 या 7 से शुरू होंगे नंबर नई व्यवस्था के तहत, पीएनआर नंबर 1, 3, 5 या 7 से शुरू होंगे। मंडल में झांसी, ग्वालियर, बांदा, ललितपुर समेत कई प्रमुख स्टेशन हैं। यहां से बड़ी संख्या में यात्री लम्बी दूरी की एक्सप्रेस, सुपरफास्ट और मेल ट्रेन से यात्रा करते हैं। पीएनआर सीरीज में बदलाव आरक्षित टिकट की नई बुकिंग से संबंधित होगा, इसलिए इन रेलखंडों पर आरक्षण कराने वाले यात्रियों को भी नई व्यवस्था के तहत टिकट मिलेंगे।