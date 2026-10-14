12वीं पास के लिए रेलवे में एक और नई सरकारी नौकरी का एलान, आरआरबी एनटीपीसी यूजी भर्ती नोटिफिकेशन जारी; आवेदन कल से!

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। रेवले में सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) की ओर से रेलवे में एक और नई भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। अधिसूचना के मुताबिक नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज (अंडर ग्रेजुएट/ CEN 7/2026) भर्ती के लिए कल यानी 15 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी जो निर्धारित अंतिम तिथि 13 नवंबर 2026 (संभावित) तक जारी रहेगी।

12वीं पास युवा भर्ती में शामिल होने के लिए पात्र रेलवे एनटीपीसी यूजी भर्ती 2026 में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कुछ पदों के लिए उम्मीदवारों को हिंदी/ अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान भी होना चाहिए।

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 33 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु में नियमनुसार छूट दी जाएगी। उम्र की गणना 1 जनवरी 2027 को ध्यान में रखकर की जाएगी।

कितने पदों पर होनी है भर्ती आरआरबी द्वारा एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के अंतर्गत आने वाले कुल 1688 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। इसमें से अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 200 पद, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क (CCTC) के लिए 700 पद, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 600 पद और ट्रेन क्लर्क के लिए 188 पद आरक्षित हैं।

कहां और कैसे किया जा सकता है आवेदन इस भर्ती में शामिल होने के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही किया जा सकता है। किसी अन्य प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन आरआरबी के डायरेक्ट पोर्टल पर rrbapply.gov.in पर किया जा सकता है।

फॉर्म भरने के साथ जनरल/ ओबीसी/ ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रूपए और एससी/ एसटी/ पीएच/ महिला उम्मीदवारों को 250 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा।

CBT-1 एग्जामिनेशन के बाद जनरल/ ओबीसी/ ईडब्ल्यूएस वर्ग को 400 रुपये एवं एससी/ एसटी/ पीएच/ महिला उम्मीदवारों को पूरा शुल्क रिफंड कर दिया जाएगा।