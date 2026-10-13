रेलवे में इस नई भर्ती के लिए आवेदन जल्द होंगे स्टार्ट, 10th-ITI पास फॉर्म भरने के लिए पात्र; मेरिट के आधार पर होगा चयन

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (RRC), जयपुर की और से अप्रेंटिसशिप के 2008 रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन जल्द ही स्टार्ट कर दिए जायेंगे। पहले इस भर्ती के लिए आवेदन 7 अक्टूबर से 6 नवंबर तक लिए जाने थे जो किसी कारणवश अभी तक शुरू नहीं हो सके हैं।

जो भी युवा इस भर्ती में भाग लेना चाहते हैं वे आवेदन शुरू होने के बाद तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर पाएंगे। बिना परीक्षा और इंटरव्यू के होगा चयन इस भर्ती की सबसे अच्छी बात यह है कि आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को बिना किसी परीक्षा या इंटरव्यू के चयनित किया जायेगा। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता (10th और ITI में प्राप्त अंकों) के आधार पर चयन होगा। इसलिए जो अभ्यर्थी परीक्षा या इंटरव्यू से डरते हैं वे भी आसानी से नौकरी पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।