दिल्ली से बिहार के लिए रेलवे की खास सुविधा, सामान्य टिकट पर मिलेगा सफर का मौका

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। दीपावली और छठ महापर्व के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए शकूर बस्ती और मानसी के बीच अनारक्षित त्योहार स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।

ट्रेन दोनों दिशाओं से नवंबर में आठ-आठ फेरे लगाएगी। इससे दिल्ली से बिहार आने-जाने वाले कामगारों और अन्य यात्रियों को सामान्य टिकट पर सफर करने का अतिरिक्त विकल्प मिलेगा।

यह ट्रेन सोनपुर रेल मंडल के शाहपुर पटोरी स्टेशन से होकर गुजरेगी। रेलवे की ओर से जारी समय-सारणी के अनुसार, ट्रेन संख्या 04406 शकूर बस्ती-मानसी अनारक्षित स्पेशल 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 और 14 नवंबर को शकूर बस्ती से शाम 7:10 बजे प्रस्थान करेगी।

निर्धारित मार्ग से चलने के बाद ट्रेन अगले दिन शाम 4:45 बजे सिवान पहुंचेगी और शाम 6:25 बजे छपरा के लिए रवाना होगी। इसके बाद सोनपुर, हाजीपुर, शाहपुर पटोरी, बरौनी और बेगूसराय होते हुए तीसरे दिन रात 2:30 बजे मानसी पहुंचेगी।

वापसी में ट्रेन संख्या 04405 मानसी-शकूर बस्ती अनारक्षित स्पेशल 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 और 16 नवंबर को मानसी से सुबह 4:30 बजे खुलेगी। ट्रेन उसी दिन सुबह 11:35 बजे सिवान पहुंचेगी। इसके बाद देवरिया सदर और गोरखपुर के रास्ते अगले दिन सुबह 11:30 बजे शकूर बस्ती पहुंचेगी।