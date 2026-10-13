बिहार में दुर्गा पूजा से छठ तक ट्रेन से सफर करने वालों के लिए जरूरी अपडेट, सतर्कता की सीटी बजाएंगी ट्रेनें

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर । दुर्गा पूजा, दिवाली और महापर्व छठ के अवसर पर रेल पटरी के किनारे वाले पूजा स्थलों के पास यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए ट्रेनें धीमी गति से चलेंगी और सीटी बजाकर सतर्कता की सूचना देंगी। यह व्यवस्था भीड़-भाड़ और किसी अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से की जा रही है।

आरपीएफ और जीआरपी की रहेगी निगरानी समस्तीपुर मंडल के डीआरएम ज्योतिप्रकाश मिश्रा के निर्देश पर आरपीएफ और जीआरपी की निगरानी सतत रहेगी। ड्यूटी में तैनात जवान पटरी के पास लोगों की आवाजाही को रोकेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि ट्रैक के किनारे सुरक्षा बनी रहे।

डीआरएम ने लोगों से अपील की है कि रेलवे पटरी और बंद फाटक को पार करने जैसी जोखिम भरी गतिविधियों से बचें और बच्चों पर विशेष ध्यान रखें। समस्तीपुर मंडल में रेल पटरी के किनारे होने वाले दुर्गा पूजा, काली पूजा और छठ पूजा स्थलों की पहचान कर ली गई है। वहां सुरक्षा और चौकसी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। इससे श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित किया जाएगा।

एफओबी, प्लेटफार्म और टिकट काउंटरों पर भीड़ नियंत्रण पर्व के दौरान यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए एफओबी, प्लेटफार्म और टिकट काउंटरों पर विशेष व्यवस्था रहेगी। कर्मी भीड़ क्लियर करने का काम करेंगे ताकि भगदड़ जैसी स्थिति न बने।