जानकी एक्सप्रेस में जुड़ा थर्ड एसी का अतिरिक्त कोच, मिथिलांचल और सीमांचल के यात्रियों को राहत

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Janki Express Extra Coach: जयनगर से मनिहारी के बीच चलने वाली ट्रेन संख्या 15283/15284 जानकी एक्सप्रेस में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है।

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए ट्रेन में थर्ड एसी (3AC) का एक अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था 11 अक्टूबर से 11 जनवरी तक अस्थायी रूप से प्रभावी रहेगी।

68 नई बर्थ उपलब्ध होंगी

त्योहारों के मौसम में ट्रेन में बढ़ती भीड़ और वातानुकूलित श्रेणियों की मांग को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस अतिरिक्त कोच के जुड़ने से ट्रेन में प्रतिदिन 68 नई बर्थ उपलब्ध होंगी। इससे समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी समेत पूरे रेल खंड के यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना काफी बढ़ जाएगी।

प्रतिदिन संचालित होती है ट्रेन जयनगर-मनिहारी जानकी एक्सप्रेस भारत-नेपाल सीमा पर स्थित जयनगर से शुरू होकर कटिहार जिले के मनिहारी तक सातों दिन संचालित होती है। अपने लगभग 397 किलोमीटर के सफर में यह ट्रेन मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार जैसे प्रमुख जिलों को आपस में जोड़ती है।