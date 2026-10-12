Indian Railways : जयनगर-पटना नमो भारत में बड़ा बदलाव, अब मेमू रैक से होगा सफर, मुंबई जाएगी पुरानी रैक

जागरण संवाददाद, समस्तीपुर । जयनगर-पटना नमो भारत रैपिड रेल का परिचालन अब मेमू रैक से किया जाएगा। ट्रेन संख्या 94804 पटना-जयनगर का परिचालन 11 अक्टूबर से और ट्रेन संख्या 94803 जयनगर-पटना का परिचालन 12 अक्टूबर से मेमू रैक से किया जा रहा है।

अगले आदेश तक इसी व्यवस्था के तहत ट्रेन का परिचालन होगा। नमो भारत रैक को निर्धारित अनुरक्षण कार्य के लिए मुंबई भेजने की तैयारी है। मरम्मत के लिए मुंबई भेजी जाएगी नमो भारत रैक प्राप्त जानकारी के अनुसार, जयनगर से पटना आने वाली ट्रेन संख्या 94803 के 11 अक्टूबर को पटना जंक्शन पहुंचने के बाद नमो भारत रैक को खाली रैक के रूप में महालक्ष्मी वर्कशॉप, मुंबई भेजने की व्यवस्था की जा रही है।

वहां रैक की व्हील री-प्रोफाइलिंग और निर्धारित अनुरक्षण कार्य कराया जाएगा। इसके लिए रैक को पटना से मुंबई तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। व्हील री-प्रोफाइलिंग के तहत रेल पहियों की सतह को तकनीकी मानकों के अनुरूप दुरुस्त किया जाता है।