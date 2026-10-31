यूपी पुलिस का मध्य प्रदेश में बड़ा एक्शन, 4.35 करोड़ के गांजे के साथ अलीगढ़ और बंगाल के तस्कर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, झांसी। एएनटीएफ (एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स) की झांसी यूनिट ने जबलपुर मध्य प्रदेश में दबिश देकर 871 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया। बरामद गांजे की कीमत करीब 4.35 करोड़ रुपये आंकी गई है। एएनटीएफ प्रभारी चन्दन पाण्डेय के नेतृत्व में टीम ने कई दिनों तक निगरानी के बाद इस कार्यवाही को 30 अक्टूबर की रात में अंजाम दिया।

दिन-रात की निगरानी और सटीक सुरागकशी से बिछा जाल

एएनटीएफ प्रभारी कई दिन से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले इस शातिर गैंग पर लगातार नजर बनाए हुए थे। तकनीकी और जमीनी सुरागकशी के दौरान यह बात सामने आई कि अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) का रहने वाला एक शातिर तस्कर इस बड़े नेटवर्क का मुख्य सदस्य है।

यह गैंग न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में क्विण्टल के हिसाब से गाँजे की आपूर्ति करता था। एएनटीएफ झांसी की टीम को यह पुख्ता जानकारी मिली कि गैंग के यह सदस्य उड़ीसा के घने जंगलों से गांजे की बड़ी खेप लोड करके रवाना हो चुके हैं। इसके बाद टीम प्रभारी ने अपनी योजना तैयार कर ली।

एमपी पुलिस को साथ लेकर की गई कार्यवाही

एएनटीएफ की टीम ने सीधे जबलपुर पहुँची और यहां डेरा डाल लिया। इसके बाद जबलपुर पुलिस के साथ तालमेल करते हुए संयुक्त और गोपनीय ऑपरेशन चलाया। जबलपुर के थाना गोशलपुर क्षेत्र के अन्तर्गत एनएच-30 पर मुस्कुरा मोड़ के पास घेराबन्दी कर इस भारी-भरकम खेप को दबोच लिया गया।