गेट से बांधकर चूहे पर छिड़का पेट्रोल, जिंदा जलाकर बनाया वीडियो; झांसी में 4 आरोपितों पर मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, झांसी। एक बेजुबान चूहे को रस्सी से बांधकर पेट्रोल छिड़ककर जलाने का मामला सामने आया है। घटना का 47 सेकंड का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद लोगों में आक्रोश है। पुलिस ने चार आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

प्रसारित वीडियो में कुछ युवक चूहे को रस्सी से लोहे के गेट पर बांधते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी जाती है। आग की लपटों में घिरा चूहा छटपटाने लगता है, जबकि युवक वीडियो बनाते रहते हैं।