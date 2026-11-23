जागरण संवाददाता, शीतला चौकियां (जौनपुर)। मां श्री शीतला धाम में दो दिवसीय भव्य देव दीपावली महोत्सव की तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो गई हैं। ''मां श्री शीतला धाम कुंड कार्य समिति ट्रस्ट'' के तत्वावधान में आयोजित होने वाले इस 23 वें वार्षिकोत्सव के दौरान दोनों दिन मां शीतला का अलौकिक व भव्य श्रृंगार किया जाएगा। धाम परिसर 51 हजार दीपों से जगमग होगा।

ट्रस्ट के अध्यक्ष विनय त्रिपाठी व कोषाध्यक्ष संजय श्रीमाली ने बताया कि 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर शीतला चौकियां धाम स्थित ऐतिहासिक कुंड पर महादीपोत्सव का आयोजन होगा। इस अवसर पर 51 हजार दीपों की रोशनी और रंग-बिरंगी झालरों की सजावट से पूरा धाम परिसर जगमगा उठेगा।

उन्होंने बताया कि दीपोत्सव के मुख्य दिवस पर प्रसिद्ध भोजपुरी अभिनेता व सांसद मनोज तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इससे पूर्व महोत्सव के प्रथम दिन 23 नवंबर की शाम सरोवर किनारे झिलमिल रोशनियों के बीच सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा।