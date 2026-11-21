जागरण संवाददाता, जौनपुर। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य 17 नवंबर से शुरू हो चुका है, जो 26 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान मतदाताओं की सुविधा के लिए 21, 22, 28 और 29 नवंबर को विशेष अभियान तिथियां निर्धारित की गई हैं।

इसमें बीएलओ बूथों पर रहकर आपत्तियां लेंगे और ईसीआई नेट ऐप से ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने नागरिकों से इस अभियान का अधिक से अधिक लाभ उठाकर शत-प्रतिशत त्रुटिरहित मतदाता सूची बनाने में सहयोग की अपील की है।

विशेष अभियान की तिथियों पर सभी बूथ लेवल आफिसर अपने-अपने मतदेय स्थलों पर आलेख्य मतदाता सूची के साथ उपस्थित रहेंगे। इस दौरान पात्र नागरिकों से दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए मतदाता नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6, नाम कटवाने या मृतक/शिफ्टेड मतदाताओं के लिए फॉर्म-7 और संशोधन के लिए फॉर्म-8 भरकर बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं। इसके अलावा ईसीआई नेट मोबाइल ऐप और वेबसाइट के जरिए भी नाम जांचने और ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध है।