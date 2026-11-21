जागरण संवाददाता, गाजीपुर। विधानसभा चुनाव में मतदान करने से पहले अब मतदाता ईवीएम की कार्यप्रणाली को समझ सकेंगे। आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 के मद्देनजर शुक्रवार से जिले की सभी छह तहसीलों और जिला मुख्यालय पर ईवीएम प्रदर्शन केंद्रों के माध्यम से जागरूकता अभियान शुरू किया गया।

जिला मुख्यालय स्थित निर्वाचन कार्यालय के केंद्र पर 45 लोगों ने ईवीएम संचालन की जानकारी ली। वहीं अन्य तहसीलों में 10 से 15 लोगों ने प्रदर्शन में प्रतिभाग किया। केंद्रों पर नागरिकों और मतदाताओं को ईवीएम चलाने तथा मतदान की प्रक्रिया समझाई गई। मशीन के संचालन से जुड़ी उनकी जिज्ञासाओं का भी समाधान किया गया। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्येक कार्यदिवस पर ईवीएम का प्रदर्शन किया जाएगा।