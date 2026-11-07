जौनपुर में मूर्तियां लेकर लौट रहे युवकों को ट्रेलर ने रौंदा, एक किशोर की मौत; चार गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, भंडारी (जौनपुर)। रायबरेली-जौनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लाइन बाजार थाना क्षेत्र के सीहीपुर में गुरुवार की रात तेज रफ्तार ट्रेलर ने ई-रिक्शा ट्राली में जोरदार टक्कर मार दी। ट्राली में सवार 15 वर्षीय आशीष कुमार प्रजापति की मौत हो गई। चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दो का जिला अस्पताल जबकि दो का बीएचयू ट्रामा सेंटर में उपचार चल रहा है।

बक्शा थाना क्षेत्र के बढ़ौना (फतेहगंज) आशीष कुमार प्रजापति, आनंद कुमार, शिवम कुमार, यश जायसवाल व निखिल शहर से ई-रिक्शा ट्राली से गणेश-लक्ष्मी की मूर्तियां लेकर लौट रहे थे। लगभग 9.30 बजे सीहीपुर में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय के पास पहुंचे तो मछलीशहर की तरफ से आ रहा तेज रफ्तार ट्रेलर जोरदार टक्कर मारते हुए निकल गया। ई-रिक्शा ट्राली चालक शिवम कुमार सहित पांचों किशोर व युवक बुरी तरह से घायल हो गए।