जौनपुर में किसानों को मिला फ्री प्याज का बीज, खेती को बढ़ावा देने के लिए उद्यान विभाग की पहल

जागरण संवाददाता, जौनपुर। जनपद में उद्यानिकी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से उद्यान विभाग की ओर से शुक्रवार को विशेष वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला उद्यान विभाग कार्यालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 200 कृषकों को निश्शुल्क प्याज के बीज का वितरण किया गया।

यह वितरण एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य औद्यानिक विकास योजना तथा राज्य सेक्टर अनुसूचित जाति (एससीपी) योजना के तहत किया गया। योजना का लाभ पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर पूर्व पंजीकृत व पात्र किसानों को दिया गया।