जागरण संवाददाता, बदलापुर (जौनपुर)। विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से बदहाल पड़े 30 संपर्क मार्गों की सूरत जल्द बदलने वाली है। इन जर्जर मार्गों के विशेष मरम्मत कार्य के लिए करीब पांच करोड़ 37 लाख रुपये की स्वीकृति मिली है।

विधायक रमेश चंद्र मिश्र के प्रस्ताव पर स्वीकृत इन कार्यों की टेंडरिंग प्रक्रिया जारी है। प्रक्रिया पूरी होते ही मार्गों की मरम्मत का कार्य शुरू करा दिया जाएगा। इससे क्षेत्र के दर्जनों गांवों के लोगों को आवागमन की समस्या से राहत मिलेगी।

विधायक ने बताया कि इनमें कई ऐसे मार्ग हैं, जिनका निर्माण पूर्व में जिला पंचायत, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, मंडी समिति सहित अन्य विभागों ने कराया था, लेकिन लंबे समय से इनकी दोबारा मरम्मत नहीं हो सकी थी। इसके चलते मार्ग पूरी तरह जर्जर हो गए थे और ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही थी। इन मार्गों की समस्या को देखते हुए इन्हें लोक निर्माण विभाग में हस्तांतरित कराया गया, ताकि इनके विशेष मरम्मत कार्य का रास्ता साफ हो सके।