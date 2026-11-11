एशियन गेम्स में पदक जीतने वाले जौनपुर के रोहित यादव के घर तक बनी पक्की सड़क, गांव में खुशी की लहर

जागरण संवाददाता, जौनपुर। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ाने वाले पदकवीर रोहित यादव के घर तक अब पक्की सड़क बनकर तैयार हो गई है। वर्षों से सड़क की समस्या से जूझ रहे परिवार और ग्रामीणों को इससे बड़ी राहत मिली है। अब रोहित के घर तक पहुंचना आसान हो गया है। बारिश के दिनों में कीचड़ और जलभराव के बीच आवागमन की परेशानी भी दूर हो गई है।



मछलीशहर तहसील क्षेत्र के अदारी गांव निवासी भाला फेंक खिलाड़ी रोहित यादव ने गत 28 सितंबर को एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीतकर देश व जनपद का गौरव बढ़ाया है। इसके बावजूद उनके घर तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क नहीं थी। परिवार के लोगों के साथ ही गांव के अन्य लोगों को भी आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

ग्रामीणों ने स्वेच्छा से दी अपनी जमीन इस समस्या को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से उठाते हुए अभियान चलाया था। लगातार तीन दिनों तक खबरों के माध्यम से प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया गया। इसके बाद जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन ने सड़क निर्माण का भरोसा दिया था।