जागरण संवाददाता, बरसठी (जौनपुर)। प्रयागराज में वर्ष 2025 के महाकुंभ मेले में दातून बेचकर अच्छी कमाई कर वायरल ाने वाले आकाश यादव ने गत सात नवंबर को अपनी प्रेमिका से शीतला चौकिया मंदिर में शादी कर ली। हालांकि यह रिश्ता लड़की के घर वालों को रास नहीं आया।

शादी के बाद मिल रही धमकियों को देखते हुए आकाश ने इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्ट वायरल कर पुलिस अधीक्षक डा. यशवीर से सुरक्षा की गुहार लगाई। मामले में जफराबाद पुलिस ने लड़की के चचेरे भाई सूरज पटेल को गिरफ्तार कर लिया।

सूरज ने जफराबाद थाना क्षेत्र के जगदीशपुर निवासी मनीषा से प्रेम विवाह किया है। महाकुंभ में दातून बेचकर कमाई करने का विचार मनीषा ने ही दिया था। उस दौरान सूरज पांच दिन में तकरीबन 40 हजार की कमाई की थी, जो इंटरनेट मीडिया पर काफी प्रचलित हुआ था।