जौनपुर में प्रसव के दौरान नवजात की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया अस्पताल में हंगामा

जागरण संवादाता, सिरकोनी (जौनपुर)। क्षेत्र के नेहरू नगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर गुरुवार की शाम प्रसव के दौरान नवजात शिशु की मौत हो गई। आक्रोशित स्वजनों व ग्रामीणों ने शुक्रवार की सुबह स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर डॉक्टरों से कहासुनी और प्रदर्शन किया। पीड़िता की मां ने जफराबाद पुलिस को डाक्टरों की लापरवाही की लिखित शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है।

सैदपुर गांव निवासी राजकुमार बनवासी की पत्नी अंजलि को प्रसव पीड़ा होने पर गुरुवार शाम सीएचसी नेहरू नगर लाया गया था। स्वजनों का कहना है कि शुरुआत में डाक्टरों ने स्थिति को सामान्य बताते हुए नार्मल डिलीवरी कराने का आश्वासन दिया। हालांकि, प्रसव के दौरान शिशु की धड़कन बंद हो गई।

अस्पताल प्रशासन ने शिशु के अंदर कोई हलचल न देखकर स्वजनों को तत्काल जौनपुर स्थित उच्च अस्पताल ले जाने की सलाह दी। परिजन नवजात को लेकर मोटरसाइकिल से जिला मुख्यालय जा रहे थे, लेकिन जफराबाद के पास पहुंचते ही शिशु की मौत हो गई।

सुबह होते ही जैसे ही नवजात की मौत की खबर सैदपुर गांव में फैली, बड़ी संख्या में ग्रामीण उग्र होकर सीएचसी नेहरू नगर पहुंच गए। ग्रामीणों ने डाक्टरों को घेरकर हंगामा शुरू कर दिया और मौत का कारण पूछते हुए डाक्टर से तीखी नोकझोंक की।