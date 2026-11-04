जौनपुर में 5 नवंबर को लगेगा वृहद रोजगार मेला, 20 से ज्यादा कंपनियां युवाओं को देंगी नौकरियां

जागरण संवाददाता, जौनपुर। उत्तर प्रदेश 'रोजगार मिशन' के अंतर्गत जनपद के युवाओं को उनकी शैक्षिक योग्यता, तकनीकी दक्षता व कौशल के अनुसार रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए गुरुवार को शाहगंज विधानसभा क्षेत्र के राधिका इंटरनेशनल कॉलेज परिसर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है।