जौनपुर में मिला पटाखों का जखीरा: पुलिस से बचने लिए ड्रोन उड़ाकर निगरानी करते थे बाप-बेटे, दोनों गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जौनपुर। मड़ियाहूं के भंडरिया टोला में अवैध रूप से संचालित पटाखा फैक्ट्री का राजफाश करते हुए पुलिस ने पिता व पुत्र को गिरफ्तार करते हुए पांच क्विंटल पटाखा के साथ ही विस्फोटक बरामद किया है। इस कारोबार को मकान की छत से किया रहा था। इतना ही नहीं पुलिस से बचने के लिए ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाती थी।

मंगलवार रात पुलिस को सूचना मिली की भंडरिया टोला में अवैध रूप से पटाखा बनाने के साथ ही बेचा जा रहा है। इसपर प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्र व नायब तहसीलदार शीतला प्रसाद सिंह ने छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान 16 किलो बारूद पाउडर व विस्फोटक सामग्री बरामद की गई।