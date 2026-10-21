यूपी में 28 साल परिवार के साथ रहे बैल की मौत पर हिंदू रीति-रिवाज से हुआ अंतिम संस्कार, तेरहवीं में जुटेंगे 3000 लोग

जागरण संवाददाता, जौनपुर। आमतौर पर किसी मनुष्य की मृत्यु होने पर परिजन धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार से लेकर तेरहवीं तक के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, लेकिन पशुओं के प्रति अगाध प्रेम रखने वाले लोग भी इस धरती पर हैं।

इसकी अनूठी मिसाल विकासखंड क्षेत्र के चक गोविंदपुर गांव निवासी पूर्व सरपंच रामलगन यादव ने पेश की है। उनके 28 वर्षीय पालतू बैल की मृत्यु के बाद उन्होंने सनातन रीति-रिवाज के अनुसार उसका अंतिम संस्कार किया। अब 27 अक्टूबर को उसकी तेरहवीं का आयोजन करेंगे। इसके लिए बाकायदा निमंत्रण पत्र भी छपवाया गया है। कार्यक्रम में ब्राह्मण भोज, दान और करीब तीन हजार लोगों के भोजन की व्यवस्था की जा रही है।



चक गोविंदपुर निवासी रामलगन यादव का पालतू बैल (नकछेदन महादेव बाबा) की 15 अक्टूबर को मृत्यु हो गयी। 28 वर्षों तक परिवार के साथ रहने के कारण उससे घर के लोगों का गहरा भावनात्मक जुड़ाव था।

बैल की मृत्यु के बाद रामलगन यादव ने उसे परिवार के सदस्य की तरह सम्मान देते हुए ग्रामीणों की मौजूदगी में गांव में ही समाधि देकर अंतिम संस्कार किया। इसके बाद 19 अक्टूबर को घाट कर्म की परंपरा निभाई गई। इस दौरान उनके साथ गांववाले व रिश्तेदारों ने बाल और दाढ़ी बनवाने के साथ ब्राह्मण के माध्यम से धार्मिक क्रियाकर्म भी कराया।



अब 27 अक्टूबर को बैल की तेरहवीं का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके लिए निमंत्रण पत्र छपवाकर लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। कार्यक्रम में ब्राह्मण भोज कराने के साथ दान देने की भी तैयारी है। इसके अलावा करीब तीन हजार लोगों के भोजन की व्यवस्था की जा रही है।