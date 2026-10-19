जौनपुर में दशहरा पर 99 स्थानों पर रावण के पुतले का होगा दहन, 161 जगहों पर लगेगा मेला

जागरण संवाददाता, जौनपुर। विजय दशमी के साथ ही दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर पुलिस के साथ ही प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जनपद को 138 सेक्टर में बांटा गया है। इसमे 28 जोन व सात सुपर जोन बनाए गए हैं। जनपद में जहां 99 स्थानों पर रावण का पुतला दहन किया जाएगा। वहीं 161 स्थानों पर मेले का आयोजन किया जाएगा।

नगर के विसर्जन घाट स्थित शक्ति कुंड में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था के साथ ही जल पुलिस की भी तैनाती रहेगी।राजा साहब पोखरे पर विशेष सुरक्षा होगी। व्यवस्था को बेहतर बनाए जाने के लिए सभी अधिकारियों की छुट्टी निरस्त कर दी गई है।

मेले में आने वाली संख्या को लेकर पुलिस जवानों के साथ ही बड़ी संख्या में महिला पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की गई है। इसमे बिजली विभाग के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम को अलर्ट पर रखा गया है।