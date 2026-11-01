जौनपुर-आजमगढ़ मार्ग पर जाम से मिलेगी मुक्ति, 44 किलोमीटर सड़क का 217 करोड़ से होगा चौड़ीकरण

जागरण संवाददाता, जौनपुर। शहर की सड़कों पर वाहनों का बढ़ता दबाव और आए दिन लगने वाला जाम लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। खासकर लता मंगेशकर चौराहे से आजमगढ़ की ओर जाने वाले मार्ग पर आवागमन के दौरान लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है।

ऐसे में इस मार्ग के चौड़ीकरण की पहल से राहत की उम्मीद जगी है। जिले में वाजिदपुर लता मंगेशकर तिराहे से पचहटिया तक करीब पौने चार किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण के अलावा मोहम्मदपुर तक 44 किलोमीटर सुदृढ़ीकरण का कार्य भी कराएगा, इसके लिए भी 217 करोड़ मंजूर हो चुका है।

बढ़ाई जाएगी दो-दो मीटर चौड़ाई जिले में करीब पौने चार किलोमीटर हिस्से का फोरलेन होना अभी बाकी है। यह जाम का अहम कारण है। इतनी दूरी में सड़क दो लेन होने और डिवाइडर न होने से समस्या और बढ़ जाती है। योजना के तहत डिवाइडर के अलावा जिले की सीमा में सड़क के दोनों ओर दो-दो मीटर चौड़ाई बढ़ाई जानी है।

चौड़ीकरण की स्वीकृति के बाद निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। अगले साल मार्च तक का समय निर्धारित है। इसके बन जाने से खाफी हद तक जाम से राहत मिलेगी। शहर में कई जगहों पर अतिक्रमण हटवाना होगा। इसके लिए जिलाधिकारी को पत्र भी दिया गया है। जौनपुर से आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर जाने का यही मुख्य मार्ग भी है। इस पर वाहनों का भारी दबाव है।

लता मंगेशकर चौराहा पर जाम से जूझते लोग शहर के यातायात का अहम केंद्र, चौड़ीकरण के साथ अतिक्रमण हटाना भी जरूरी है। वाजिदपुर स्थित लता मंगेशकर तिराहा शहर के प्रमुख मार्गों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण स्थल है। यहां से आजमगढ़-वाराणसी और लखनऊ आने-जाने वाले वाहनों के साथ स्थानीय आवागमन का दबाव भी रहता है।