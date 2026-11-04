जौनपुर में आंगनबाड़ी में नौकरी दिलाने के नाम पर 2.75 लाख की ठगी, 2 पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, मीरगंज (जौनपुर)। आंगनबाड़ी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक महिला से 3 लाख रुपये लेने के बाद 2.75 लाख रुपये वापस नहीं करने का आरोप लगा है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस दो आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

बरावां गांव निवासी आरती देवी ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि गांव के ही अमर सिंह व मोहनलाल ने आंगनबाड़ी में नौकरी दिलाने का आश्वासन देकर उससे तीन लाख रुपये लिए। आरोप है कि 21 दिसंबर 2024 को 50 हजार रुपये आनलाइन भुगतान कराया गया। इसके अलावा 1.40 लाख रुपये नकद और 1.10 लाख रुपये की धनराशि नौकरी दिलाने के नाम पर ली गई।