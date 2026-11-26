जागरण संवाददाता, जौनपुर। पंचायत भवनों में नियुक्त 88 पंचायत सहायकों ने बेहतर विकल्प मिलने के बाद एक बार फिर नौकरी छोड़ दी है। इसके पहले भी 159 ने नौकरी छोड़ी थी, जिसे भरा गया था। एक साथ बड़ी संख्या में कर्मियों के पद खाली होने से विकास कार्य तो प्रभावित हो ही रहा है, ग्रामीणों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि रिक्त पद को भरने के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जल्द ही बहाली कर ली जाएगी।

सभी 1734 ग्राम पंचायतों में कार्य आसान बनाने के लिए पंचायत सहायकों की तैनाती की गई है। एक वर्ष पूर्व इसके इतर नौकरी मिलने के बाद पंचायत सहायकों ने नौकरी छोड़ दी थी, जिसकी जानकारी शासन को मुहैया कराई गई थी।