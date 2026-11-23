जागरण संवाददाता, केराकत (जौनपुर)। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) प्रमाणपत्र बनवाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब इसके लिए तहसील में ऑफलाइन आवेदन की व्यवस्था समाप्त कर ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य कर दिया गया है।

हालांकि ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था पहले से थी, लेकिन अब उसे अमल में लाया जा रहा है। तहसील में नवम्बर माह से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आवेदन की सुविधा शुरू होने से आवेदकों को काफी राहत मिल रही है।

इन डॉक्यूमेंट की होगी जरूरत नई व्यवस्था में विवाहित और अविवाहित दोनों तरह के आवेदकों के लिए अलग-अलग दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं। आवेदन के लिए आवेदक का फोटो और आधार कार्ड, माता-पिता के आधार कार्ड, भाई-बहन के आधार कार्ड, आय प्रमाणपत्र, भवन का फोटो और खतौनी की नकल आवश्यक होगी। विवाहित आवेदक को पति अथवा पत्नी का आधार कार्ड भी देना होगा। इसके साथ स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भी देना होगा।