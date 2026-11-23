जागरण संवाददाता, जौनपुर। वन विभाग को मिली 20 हेक्टेयर भूमि को वन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। एनएच 135-ए जौनपुर-अकबरपुर फोनलेन में वन विभाग की गई 14 हेक्टेयर भूमि के बदले 20 हेक्टेयर भूमि मिली है। इसमें साढ़े 15 हेक्टेयर भूमि एनएचएआई तो 4.5 एकड़ भूमि पीडब्ल्यूडी की ओर से दिया गया है। यहां तकरीबन 32 हजार पौधे रोपित किए जाएंगे, जिसका प्रस्ताव बना शासन को भेज दिया गया है।

राजस्व विभाग की मदद से सिरकोनी ब्लॉक के ताला मझवारा, अमदहां व बक्शा ब्लाक के चकधनुआ गांव में सरकारी भूमि को वन विभाग को दिया गया है। विभाग इसे वन संरक्षित भूमि में परिवर्तित कर बरगद, नीम, शीशम सहित अन्य तरह के पौधों को लगाएगा।

फोरलेन के निर्माण से सफर भले आसान हुआ है, लेकिन बड़ी संख्या में काटे गए हरे पेड़ों से हरियाली भी प्रभावित हुई है। ऐसे में इस पहल न सिर्फ तस्वीर बेहतर होगी, बल्कि नुकसान की भी भरपाई की जा सकेगी।