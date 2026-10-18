जौनपुर में 72900 लीटर एक्सपायरीएनर्जी ड्रिंक जब्त, विक्रेता-क्रेता पर केस

जागरण संवाददाता, जौनपुर। एक्सपायरी 72 हजार नौ सौ लीटर कैंपा एनर्जी ड्रिंक को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने जलालपुर के महरेंव से जब्त किया है। इसकी आपूर्ति 10 अक्टूबर को उत्तराखंड के घनश्याम ट्रेडर्स की ओर से ट्रांसपोर्टर नीलमणी शर्मा को की गई थी।

8100 पेटी एनर्जी ड्रिंक को मानकों को ध्यान में रखते हुए नष्ट कराए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मामले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धाराओं में एडीएम कोर्ट में विक्रेता व क्रेता के विरुद्ध वाद दर्ज किया गया है।