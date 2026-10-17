जौनपुर: सपा विधायक रागिनी सोनकर समेत तीन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

जागरण संवाददाता, जौनपुर। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान मछलीशहर में आचार संहिता व कोविड-19 गाइडलाइन के उल्लंघन के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने सपा विधायक रागिनी सोनकर समेत तीन आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सभी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया था। शनिवार को दो आरोपी सरवन राईन व मोहम्मद मुश्ताक उपस्थित हुए, जबकि रागिनी सोनकर, राजेश यादव और कैलाश सोनकर अनुपस्थित रहे।

मछलीशहर थाने में इन पांचों समेत सवा सौ अज्ञात के खिलाफ 17 फरवरी 2022 को एफआइआर दर्ज हुई थी। आरोप है कि एसआइ सकलदीप सिंह अपनी टीम के साथ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शांति व्यवस्था के लिए मछलीशहर कस्बे में थे। शाम को सपा प्रत्याशी रागिनी सोनकर ने करीब सवा सौ समर्थकों के साथ चुंगी चौराहा, कस्बा मछलीशहर से सब्जी मंडी तिराहा तक आवागमन अवरुद्ध कर दिया।