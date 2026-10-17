जौनपुर में पुलिस एक्शन के बाद भी बिक रहा प्रतिबंधित मांझा, प्रशासन की नाक के नीचे खुलेआम जारी है जानलेवा धंधा

जागरण संवाददाता, जौनपुर। प्रतिबंधित मांझे की बिक्री रोकने के लिए पुलिस व प्रशासन की ओर से की गई सख्ती का खास असर नहीं दिख रहा है। मुकदमा दर्ज करने, गिरफ्तारी व भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांझा बरामद करने के बावजूद इसे बेचा जा रहा है। शहर के विभिन्न इलाकों में चोरी-छिपे प्रतिबंधित मांझे की बिक्री की जा रही है।

ऐसे में पतंगबाजी के दौरान लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। प्रतिबंधित मांझे से होने वाले हादसों को रोकने के लिए पुलिस की ओर से अभियान चलाकर कार्रवाई की गई थी। जनवरी में प्रतिबंधित मांझे की बिक्री और भंडारण करने के आरोप में 38 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था, जबकि 47 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान 252 क्विंटल प्रतिबंधित मांझा भी बरामद किया गया था। इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद उम्मीद थी कि इसकी बिक्री पर प्रभावी रोक लग सकेगी, लेकिन स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ।

नगर के ताड़तला, नवाब युसुफ रोड, सिपाह, शाही किला, लाइन बाजार, पुरानी बाजार, रूहट्टा, ओलंदगंज, चहारसू, नखास और पॉलीटेक्निक चौराहा सहित कई इलाकों में प्रतिबंधित मांझे की बिक्री होती है। दुकानदारों की ओर से इसे छिपाकर बेचे जाने के कारण इसकी उपलब्धता पर पूरी तरह रोक लगाना चुनौती बना हुआ है। प्रतिबंधित मांझा राहगीरों, दोपहिया वाहन चालकों और पक्षियों के लिए भी गंभीर खतरा बना रहता है।