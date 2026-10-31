उरई में ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ होते ही पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, हल्का इंचार्ज और दो सिपाही सस्पेंड

जागरण संवाददाता, उरई। डकोर थाने के ऐरी रमपुरा में राजस्व खुफिया महानिदेशालय (डीआरआइ) व आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) की टीम द्वारा 29 अक्टूबर को सिंथेटिक ड्रग्स मेफेड्रोन (एमडी) तैयार करने की पकड़े गए कारखाने के मामले में क्षेत्र के हल्का इंचार्ज और साथ में गश्त करने वाले दो सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है।

एसपी सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि ऐरी रमपुरा व जुड़े क्षेत्र में गश्त और निगरानी करने में इन तीनों की जिम्मेदारी थी, जिसमें इनकी ओर से लापरवाही बरते जाने पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। मालूम हो कि गुरुवार सुबह टीम को ऐरी रमपुरा में कारखाने में छापेमारी के दौरान ड्रग्स बनाने के लिए प्रयोगशाला मिली थी। 184 किलो ग्राम अर्धनिर्मित ड्रग्स, 582.2 किलोग्राम रसायन व उपकरण मिले थे। आरोपित के घर से 15.44 किलोग्राम मेफेड्रोन, 152.94 किलोग्राम रसायन और निर्माण में इस्तेमाल होने वाली मशीन बरामद हुई।

दूसरे आरोपित के घर में परिसर से 168.3 किलोग्राम रसायन मिले थे। इस तरह कुल ड्रग्स व उसके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले रसायनों की कुल बरामदी 1102.88 किलोग्राम थी। पांच-छह माह से संचालित इस कारखाने की भनक तक पुलिस को नहीं लगी जबकि पुलिस टीम गांव व क्षेत्र में गश्त पर रहती है।