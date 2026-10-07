सुरेश चंद्र रावत होंगे जालौन के नए पुलिस अधीक्षक, 6 महीने में ही हुआ SP विनय कुमार का ट्रांसफर

जागरण संवाददाता, जालौन। जनपद में छह माह तक पुलिस अधीक्षक के पद पर रहे विनय कुमार का अब गाजीपुर स्थानांतरण किया गया है। उन्होंने 31 मार्च को जिले में कार्यभार संभाला था।

उनके कार्यकाल के दौरान हरियाणा के जींद निवासी अमरीक की अपहरण के बाद हत्या और चार पुलिस जवानों की हादसे में मौत का मामला सबसे बड़ा रहा। अब जिले में मथुरा से सुरेश चंद्र रावत को एसपी की कमान सौंपी गई है।