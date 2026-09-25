जालौन में SDM ने गल्ला मंडी का किया निरीक्षण, अधिकारियों को तुरंत सुधार कराने के दिए निर्देश

संवाद सहयोगी, कोंच। शुक्रवार को एसडीएम अभिनव कुमार ने नगर स्थित गल्ला मंडी का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मंडी परिसर में सफाई व्यवस्था कार्यालय में रखे। अभिलेखों व आवश्यक दस्तावेजों के रखरखाव को देखा।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को मंडी की व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। कार्यालय भवन की जल्द मरम्मत कराने की बात कही। एसडीएम अभिनव कुमार शुक्रवार को गल्ला मंडी पहुंचे उनके पहुंचने पर मंडी सचिव राजीव कुमार सहित कार्यालयीय स्टाफ मौजूद रहा। एसडीएम ने सबसे पहले मंडी परिसर का भ्रमण कर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया।